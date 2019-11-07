Galatasaray'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu maç sonrası Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Cristian Baroni ve Tuncay Şanlı'dan sarı-kırmızılı takım için imalı bir paylaşım geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid'e 6-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'a 6 Kasım 2002'de oynanan derbiyi hatırlatarak göndermelerde bulundu.
Sarı-kırmızılı takımla ilgili imalı paylaşım yapanlar arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Cristian Baroni ve Tuncay Şanlı da vardı. Baroni, Instagram'dan yayınladığı görselde "Üzülmeyin" yazarken Tuncay Şanlı ise Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maç sonrası "Tarih bunu da yazar" gazete manşetini paylaştı.
- 07.11.2019
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Toplam 2
Yorum
Ngds Ey federesyn ve terim yabncilrla bu kadr turk futbolu nreye kosyor once trim formayi cikarip bodrama gitsin emkliligini yasasn trmdn msalr
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baksoy Çıkın takımımızı rencide edecek bir futbol oynamayın kaybederseniz de kaybedin ?
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Ngdad Ey imparator falcao nerde jakne kalsa bndn iyidi sakt falcoyu bu takima aln terim her mci ybncilarla oynamk basari gtrmz cok bilmis term sen
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