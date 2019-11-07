Galatasaray'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım

'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım

Galatasaray'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım

'ın 'nde 'e 6-0 mağlup olduğu maç sonrası 'nin eski futbolcuları ve 'dan sarı-kırmızılı takım için imalı bir paylaşım geldi.

UEFA 'nde temsilcimiz , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'e 6-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'a 6 Kasım 2002'de oynanan derbiyi hatırlatarak göndermelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla ilgili imalı paylaşım yapanlar arasında 'nin eski futbolcuları ve da vardı. Baroni, Instagram'dan yayınladığı görselde "Üzülmeyin" yazarken Tuncay Şanlı ise Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maç sonrası "Tarih bunu da yazar" gazete manşetini paylaştı.


  1. 07.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN