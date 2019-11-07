Galatasaray'a eski Fenerbahçeli futbolculardan imalı paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid'e 6-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'a 6 Kasım 2002'de oynanan derbiyi hatırlatarak göndermelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla ilgili imalı paylaşım yapanlar arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Cristian Baroni ve Tuncay Şanlı da vardı. Baroni, Instagram'dan yayınladığı görselde "Üzülmeyin" yazarken Tuncay Şanlı ise Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maç sonrası "Tarih bunu da yazar" gazete manşetini paylaştı.



