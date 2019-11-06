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06 Kasım 2019, Çarşamba
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FK karşısında 3 puana odaklandı

Gaziantep FK Galatasaray karşısında 3 puana odaklandı

ekiplerinden Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmasına galibiyet için hazırlandıklarını söyledi.

FK, 'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sumudica, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

'nda yaptıkları son maçta ideal 11'lerinde oynayan 5 futbolcuya yer verdiklerini aktaran Sumudica, "Bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasında fiziksel olarak hazır değillerdi. Galatasaray'a karşı şimdi takımımızın diğer yüzünü göstereceğiz. Çünkü beraber çalışmak için bir hafta zaman oldu." diye konuştu.

Ligde özellikle ve Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları maçlarda çok iyi oynadıklarını ancak bu karşılaşmalardan birer puan aldıklarını dile getiren Sumudica, futbolda böyle durumların yaşanabildiğini kaydetti.

Şu an ligde iyi durumda olduklarını belirten Sumudica, "Önemli olan şey, 15 puanımızın olması. Bence iyi bir yüzde yakaladık. Bu oynadığımız maçlardan sonra alınan puanlar, kimsenin beklemediği bir durum. 'Bu takım düşer' diye yorumlar yapılıyordu, henüz bir şey bitmedi ama aldığımız bu 15 puan umarım birilerini utandırmıştır. Ben çok memnunum yaptığımız yüzdeden, aldığımız puan ortalamasından." ifadelerini kullandı.

"TAKIMI GALİBİYET İÇİN HAZIRLIYORUM"

Sumudica, ligde Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Galatasaray, Türk tarihinin en kaliteli hocalarından birine ve önemli oyunculara sahip. Takıma saygı duyuyorum. Büyük bir tarihi var, büyük başarıları var ama ben sahaya çıktığımda rakibim ailemden biri olsa bile her şeyi unuturum. Takımımızı galibiyet için hazırlıyorum. Kolay olmayacak ama taraftarımıza ve şehrimize söz veriyorum, iyi çalışıyoruz, güzel hazırlanıyoruz, sahaya çıkacak ilk 11 ve yapacağım değişikliklerle oyuna girecek 3 oyuncu, sahada her şeyini verecek. Terinin son damlasına kadar savaşacak."

  1. 06.11.2019
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