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21 Ekim 2019, Pazartesi
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İspanyollar moral bozmaya çalışıyor: Belki Terim gönderilir

İspanyollar moral bozmaya çalışıyor: Belki Terim gönderilir

İspanyol basınından Marca'nın yazarlarından 'ın kaleme aldığı maç haberinde, 6 yıl önce 'in 'da 'ı mağlup ettikten sonra 'in görevden ayrıldığı hatırlatılarak "Belki yine tarih tekerrür" eder ifadeleri kullanıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde 'ın sahasında İspanyol devi 'i konuk edeceği mücadelenin yankıları sürüyor. Özellikle İspanya basını maça geniş yer ayırırken, teknik direktör Zidane'ın geleceğinin belirleneceği karşılaşma olacağı konusunda hemfikir oldular.

Öte yandan Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi flaş bir analiz haber kaleme aldı. Yazar 'ın yazdığı haberde sarı-kırmızılı takımın son dönemlerdeki formsuzluğuna ve taraftarla teknik direktör 'in ilişkisinin en iyi seviyede olmadığına dikkat çekildi.

"BELKİ TERİM GÖNDERİLİR"

Haberde ayrıca flaş bir cümleye de yer verildi. Real Madrid'in 'da 6 yıl önce kazandığı maça atıfta bulunan gazete, bu maçtan 7 gün sonra Terim'in görevinden ayrılıp Mancini'nin takımın başına getirildiğine dikkat çekti ve "Kim bilir belki tarih bu maçtan sonra tekerrür eder" ifadelerine yer verdi.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 17:47
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