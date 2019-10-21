İspanyollar moral bozmaya çalışıyor: Belki Terim gönderilir
İspanyol basınından Marca'nın yazarlarından Jose Felix Diaz'ın kaleme aldığı maç haberinde, 6 yıl önce Real Madrid'in İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra Fatih Terim'in görevden ayrıldığı hatırlatılarak "Belki yine tarih tekerrür" eder ifadeleri kullanıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edeceği mücadelenin yankıları sürüyor. Özellikle İspanya basını maça geniş yer ayırırken, teknik direktör Zidane'ın geleceğinin belirleneceği karşılaşma olacağı konusunda hemfikir oldular.
Öte yandan Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi flaş bir analiz haber kaleme aldı. Yazar Jose Felix Diaz'ın yazdığı haberde sarı-kırmızılı takımın son dönemlerdeki formsuzluğuna ve taraftarla teknik direktör Fatih Terim'in ilişkisinin en iyi seviyede olmadığına dikkat çekildi.
"BELKİ TERİM GÖNDERİLİR"
Haberde ayrıca flaş bir cümleye de yer verildi. Real Madrid'in İstanbul'da 6 yıl önce kazandığı maça atıfta bulunan gazete, bu maçtan 7 gün sonra Terim'in görevinden ayrılıp Mancini'nin takımın başına getirildiğine dikkat çekti ve "Kim bilir belki tarih bu maçtan sonra tekerrür eder" ifadelerine yer verdi.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 17:47
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
İspanyollar moral bozmaya çalışıyor: Belki Terim gönderilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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