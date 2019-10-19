Galatasaray Florin Andone fırtınası! Hagi detayı...

Florin Andone, Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı. Andone, Sivasspor ağlarına 2 gol atarak 18 sene sonra bir maçta 2 gol atan Romanyalı oldu.

Sarı kırmızılı ekipte bunu en son Gheorghe Hagi olmuştu. Hagi, 2001 yılında Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.

FLORIN ANDONE KİMDİR?

1993 doğumlu 26 yaşındaki oyuncu forvet hattında görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.

Florin Andone kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdi. Deportivo'da forma giydikten sonra geçen sezon İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Andone'un o dönemdeki piyasa değeri 6 milyon Euro civarındaydı.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, geçtiğimiz sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.