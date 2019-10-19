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19 Ekim 2019, Cumartesi
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fırtınası! Hagi detayı...

Galatasaray Florin Andone fırtınası! Hagi detayı...

'ın 'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan , ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu. İşte Hagi detayı ve Galatasaray'da esen son Romanya rüzgarı...

, 'da dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı. Andone, ağlarına 2 gol atarak 18 sene sonra bir maçta 2 gol atan Romanyalı oldu.

Sarı kırmızılı ekipte bunu en son olmuştu. Hagi, 2001 yılında Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.

FLORIN ANDONE KİMDİR?

1993 doğumlu 26 yaşındaki oyuncu forvet hattında görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.

Florin Andone kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdi. Deportivo'da forma giydikten sonra geçen sezon İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Andone'un o dönemdeki piyasa değeri 6 milyon Euro civarındaydı.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, geçtiğimiz sezon 3 maçında 1 gol atmayı başardı.

Turgay Demir:

  1. 19.10.2019
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