Galatasaray Florin Andone fırtınası! Hagi detayı...
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan Florin Andone, ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu. İşte Hagi detayı ve Galatasaray'da esen son Romanya rüzgarı...
Florin Andone, Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı. Andone, Sivasspor ağlarına 2 gol atarak 18 sene sonra bir maçta 2 gol atan Romanyalı oldu.
Sarı kırmızılı ekipte bunu en son Gheorghe Hagi olmuştu. Hagi, 2001 yılında Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.
FLORIN ANDONE KİMDİR?
1993 doğumlu 26 yaşındaki oyuncu forvet hattında görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.
Florin Andone kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdi. Deportivo'da forma giydikten sonra geçen sezon İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Andone'un o dönemdeki piyasa değeri 6 milyon Euro civarındaydı.
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, geçtiğimiz sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.
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SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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