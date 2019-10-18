Turgay Demir: "Falcao Galatasaray'ın başına bela oldu!''
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Spor'u programında Galatasaray gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
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