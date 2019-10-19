Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında alınan 3-2'lik galibiyet de teknik direktör Fatih Terim'i tatmin etmedi. Ev sahibi avantajıyla rakibine oyunun büyük bölümünde üstünlük sağlamasına rağmen hedeflenen oyununu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Büyük umutlarla gelen bir isim için de ayrılık haberi var. İşte gideceği yeni adresinin dahi belli olduğu Galatasaraylı o isim...