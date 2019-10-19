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Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri
Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında alınan 3-2'lik galibiyet de teknik direktör Fatih Terim'i tatmin etmedi. Ev sahibi avantajıyla rakibine oyunun büyük bölümünde üstünlük sağlamasına rağmen hedeflenen oyununu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Büyük umutlarla gelen bir isim için de ayrılık haberi var. İşte gideceği yeni adresinin dahi belli olduğu Galatasaraylı o isim...
19 Ekim 2019 Cumartesi 10:27
Güncelleme: 19.10.2019 10:29
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
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Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta RadamelFalcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı RealMadrid'in önünde 3. sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.