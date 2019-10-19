Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında alınan 3-2'lik galibiyet de teknik direktör Fatih Terim'i tatmin etmedi. Ev sahibi avantajıyla rakibine oyunun büyük bölümünde üstünlük sağlamasına rağmen hedeflenen oyununu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Büyük umutlarla gelen bir isim için de ayrılık haberi var. İşte gideceği yeni adresinin dahi belli olduğu Galatasaraylı o isim...

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:27 Güncelleme: 19.10.2019 10:29
Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı Real Madrid'in önünde 3. sırada tamamladı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.

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