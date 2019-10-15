Galatasaray 'pençesini' arıyor! Radamel Falcao...

Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao'yu renklerine bağlamasına rağmen geride kalan 7 haftada gol sorununa çare bulamadı. Daha önceki iki sezona göre 3. bölgede başarılı pas ve ceza sahasına isabetli orta değerlerini yukarı çeken Aslan, buna rağmen gol, şut, isabetli şut, başarılı dripling ve başarılı atak aksiyonunda son üç yılın en kötüsü durumunda. Sakatlıklar ve teknik tercihler nedeniyle gol yollarının ustası Radamel Falcao'yu da henüz kullanamayan sarı-kırmızılılar, orta sahadaki olumlu rakamlarını hücuma ve skora yansıtamıyor.

ATAK AKSİYONLARI DA YÜZDE 56 DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıl maç başına 13.1 şut, 4.9 isabetli şut ve 2.12 gol ortalamasını, bu sezon maç 11.2 şut, 4,4 isabetli şut ve 0.86 gol değerine düşürdü. Rakip yarı alanda daha fazla başarılı pas yapmasına ve ceza sahasına daha çok başarılı orta göndermesine rağmen gol karnesini artıramayan Cimbom, maç başına başarılı atak aksiyonu değerini de 33,1'den 23,7'ye geriletti. 2017-18 sezonunda maç başına 37 olan başarılı atak aksiyonu Comparisonator verilerine göre üç sezonda yüzde 56 oranında düştü.





SİVAS MAÇINDA YOK, REAL'E YETİŞİYOR

Cimbom, Falcao'nun dönüşünü dört gözle beklerken yıldız oyuncu dün de idmana çıkmadı ve resmi siteden "Günü tedaviyle tamamladı" bilgisi geçildi. Kasımpaşa ve Club Brugge maçlarında 90 dakika oynadıktan sonra Malatya'da dinlendirilen Falcao, Fenerbahçe ve PSG'ye karşı ilk 11'deydi. Aşil tendonunda ağrıları bir hafta geçmesine rağmen hâlâ düzelmedi. Sabah'ın haberine göre Cuma günkü Sivas maçını kaçıracak olan Falcao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid sınavına yetiştirilmeye çalışılıyor.