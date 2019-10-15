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İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, lige verilen milli arada transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılıların ilk transferi ise şimdiden gerçekleşmek üzere. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'ı resmen açıkladı. İşte o isim ve ödenecek ücret...
15 Ekim 2019 Salı 09:40
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Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
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Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.
Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntıyı ise hücum hattında çekiyor...
Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, RyanBabel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.