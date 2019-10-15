İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, lige verilen milli arada transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılıların ilk transferi ise şimdiden gerçekleşmek üzere. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'ı resmen açıkladı. İşte o isim ve ödenecek ücret...

15 Ekim 2019 Salı 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





