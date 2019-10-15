İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, lige verilen milli arada transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılıların ilk transferi ise şimdiden gerçekleşmek üzere. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'ı resmen açıkladı. İşte o isim ve ödenecek ücret...
15 Ekim 2019 Salı 09:40
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

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İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntıyı ise hücum hattında çekiyor...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.

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