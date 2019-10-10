Falcao Sivas maçına yetişecek mi?

Cimbom'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao, dün yapılan çalışmaya da katılmadı. Tedavisine devam edilen Kolombiyalı golcünün Sivas maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Bu arada sakatlığı olan bir diğer isim Mario Lemina'nın ise tedavisini ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi.