Falcao Sivas maçına yetişecek mi?
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel falcao dün yapılan çalışmaya katılmadı. Tedavisi süren yıldız oyuncunun Sivasspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Cimbom'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao, dün yapılan çalışmaya da katılmadı. Tedavisine devam edilen Kolombiyalı golcünün Sivas maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Bu arada sakatlığı olan bir diğer isim Mario Lemina'nın ise tedavisini ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
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Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
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karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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