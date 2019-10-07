Mustafa Cengiz: Herkes görevini yapsın!

Gençlerbirliği beraberliği Galatasaray'da sinirleri gerdi. Hakemlerin verdiği kararlardan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası "Ben penaltıları bilemem, konuda konuşmak istemiyorum, ben konuşunca ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun" çıkışı yaparak yönetimi hedef aldı. Başta da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ı... Dün bir cenaze törenine katılan Cengiz'e Galatasaray'ın kayıpları ve Terim'in kendilerini eleştiren sözleri hatırlatıldı.

"Galatasaray'ın 5 haftadır kazanamamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Başkan Cengiz; "Bunlar olağan şeyler. 5 maç üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

BİZ TERİM'E MÜDAHALE ETMİYORUZ

Cengiz, Terim'in, "Ceza almayanlar konuşsun" çağrısıyla ilgili ise teknik heyete karışmadıklarını, onlardan da aynı davranışı beklediklerini söyledi. Galatasaray Başkanı, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması... Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması... Biz tabii ki hiçbir zaman "Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?" gibi bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır" dedi.

BU YIL VAR'A GİTMEMEK MODA OLDU

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında Belhanda ve Emre Mor'un pozisyonlarında penaltı beklerken Mustafa Cengiz, VAR'ın devreye girmemesine de tepki gösterdi. Türkiye'de bütün takımların hakemlerden şikayetçi olduğunu belirten Cengiz şunları söyledi: "Bu sezon VAR'a gitmemek moda oldu. VAR'a giden hakemin sanki 'sicili bozuluyor' gibi algı yaratıldı. Biz VAR hakemliğinin Türkiye'de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından değil; Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum."

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK MI?

"VAR'a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa'nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. "MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan" bu VAR hakeminin (Abdulkadir Bitigen) sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sarvan gereğini yapsın."

TARAFTARIMIZA NEDEN BÖYLE DAVRANILIYOR!

"Ankara'da taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. 7 turnikeye açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Bütün yöneticilerimiz bununla uğraştı. Böyle bir rezalet olmaz. Neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık, neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte disiplin olması gereken bir yerde taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyorum. Federasyon acaba insanların aileleriyle maça gelip gitmeleri için ne yapıyor?"