Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge futbolcusu Emmanuel Dennis, taraftarlardan gelen tepkileri anlattı. Belçika basınına konuşan Emmanuel Dennis, kaçırdığı golle ilgili birçok tepki aldığını dile getirdi.



"EVİME ÇOK MUTSUZ GİTTİM"

Het Laatste Nieuws'a konuşan Emmanuel Dennis, "Galatasaray maçının ardından evime çok mutsuz döndüm. Kaçırdığım golle ilgili taraftarlardan hakaret içerikli bir sürü mesaj aldım. Bunun bahis yüzünden olduğunu düşünüyorum. Benim yüzümden kuponları yatınca sosyal medyadan kızgınlıklarını gösterdiler. Gerçekten çok üzüldüm ve günlerce acı içindeydim" dedi.