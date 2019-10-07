Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler"
Club Brugge forması giyen Emmanuel Dennis, Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında konuştu. Dennis, Galatasaray maçında gösterdiği performans ve kaçırdığı gollerden dolayı bahis kuponları yatan taraftarlardan hakaret mesajları aldığını söyledi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge futbolcusu Emmanuel Dennis, taraftarlardan gelen tepkileri anlattı. Belçika basınına konuşan Emmanuel Dennis, kaçırdığı golle ilgili birçok tepki aldığını dile getirdi.
"EVİME ÇOK MUTSUZ GİTTİM"
Het Laatste Nieuws'a konuşan Emmanuel Dennis, "Galatasaray maçının ardından evime çok mutsuz döndüm. Kaçırdığım golle ilgili taraftarlardan hakaret içerikli bir sürü mesaj aldım. Bunun bahis yüzünden olduğunu düşünüyorum. Benim yüzümden kuponları yatınca sosyal medyadan kızgınlıklarını gösterdiler. Gerçekten çok üzüldüm ve günlerce acı içindeydim" dedi.
- 07.10.2019
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Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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