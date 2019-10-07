Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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'ten itirafı! "Hakaret ettiler"

Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler"

forması giyen , ile oynadıkları maç hakkında konuştu. Dennis, Galatasaray maçında gösterdiği performans ve kaçırdığı gollerden dolayı bahis kuponları yatan taraftarlardan hakaret mesajları aldığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulunan futbolcusu , taraftarlardan gelen tepkileri anlattı. basınına konuşan Emmanuel Dennis, kaçırdığı golle ilgili birçok tepki aldığını dile getirdi.


"EVİME ÇOK MUTSUZ GİTTİM"
Het Laatste Nieuws'a konuşan Emmanuel Dennis, "Galatasaray maçının ardından evime çok mutsuz döndüm. Kaçırdığım golle ilgili taraftarlardan hakaret içerikli bir sürü mesaj aldım. Bunun bahis yüzünden olduğunu düşünüyorum. Benim yüzümden kuponları yatınca sosyal medyadan kızgınlıklarını gösterdiler. Gerçekten çok üzüldüm ve günlerce acı içindeydim" dedi.

  1. 07.10.2019
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