Galatasaray'da 'istifa' depremi! Fatih Terim...

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Fatih Terim, hakem ile ilgili yaptığı açıklamada 'biraz da ceza almayanlar konuşsun' demişti. Terim'in bu sözlerinin sorulduğu Mustafa Cengiz, 'Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum' dedi. Bunun üzerine teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı...

7 Ekim 2019 Pazartesi 11:35 Güncelleme: 07.10.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





