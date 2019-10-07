Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Fatih Terim, hakem ile ilgili yaptığı açıklamada 'biraz da ceza almayanlar konuşsun' demişti. Terim'in bu sözlerinin sorulduğu Mustafa Cengiz, 'Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum' dedi. Bunun üzerine teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı...
7 Ekim 2019 Pazartesi 11:35
Güncelleme: 07.10.2019 11:35
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Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yönetimi hedef alan sözler sarf etmişti.
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Deneyimli teknik adamın istifa kararı alabileceği iddia edildiç İşte Galatasaray'da yaşananlar;
0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Fatih Terim, Halil Umut Meler'in gösterdiği yönetimi hedef aldı.
'Biraz da ceza almayanlar' konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtildi.
Mustafa Cengiz Fatih Terim'in 'Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun' sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı;