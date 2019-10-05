Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. İki ekipte karşılaşmadan 3 puan almak hedefinde. Mücadelede ilk düdük 20.00'da çaldı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk düdük 20.00'da çaldı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan ise yardımcılıkları üstleniyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 19:55
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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