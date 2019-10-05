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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI

'in 7. haftasında Başkent ekibi 'ne konuk oluyor. İki ekipte karşılaşmadan 3 puan almak hedefinde. Mücadelede ilk düdük 20.00'da çaldı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 7.Hafta mücadelesinde , 'ı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk düdük 20.00'da çaldı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan ise yardımcılıkları üstleniyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

  1. 05.10.2019
  2. Güncelleme: 05.10.2019 19:55
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