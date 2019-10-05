Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk düdük 20.00'da çaldı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan ise yardımcılıkları üstleniyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.