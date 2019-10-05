"Fatih Terim La Fontaine'den masallar anlatıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim, La Fontaine'den masallar anlatıyor." ifadelerini kullandı.
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