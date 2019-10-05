Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. 'Eğer Galatasaray futbol oynuyorum diyorsa ben ABD Başkanı Trump'ım. Galatasaray futbol oynamıyor. Gençlerbirliği daha tehlikeli geliyor.' ifadelerini kullanan Toroğlu, Mariano'nun hareketinin kırmızı kart olup olmadığını da değerlendirdi.
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