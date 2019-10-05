Toroğlu, "Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı. Bunun tek sorumlusu Fatih Terim. Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar. Galatasaray takımı çalışmamış. Sen Galatasaray'san sahada bir şeyler yapacaksın Gençler takıma karşı, yenersin, yenilirsin ayrı." ifadelerini kullandı.