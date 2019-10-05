"Futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Toroğlu, "Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı. Bunun tek sorumlusu Fatih Terim. Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar. Galatasaray takımı çalışmamış. Sen Galatasaray'san sahada bir şeyler yapacaksın Gençler takıma karşı, yenersin, yenilirsin ayrı." ifadelerini kullandı.
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