İyi günlerin habercisi
Fatih Terim, Paris Saint-Germain karşısında takımın futbolunu beğendi: "Keşke kaybetmeseydik ancak bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele beni memnun etti"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası oynanan futboldan memnun kaldığını ifade etti. Takımının iyi oynadığını belirten Fatih Terim, "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Maçtan evvel basın toplantısında küçük küçük mesajlar vermiştim. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar da memnun etmiş." dedi. Gruptaki durumu değerlendiren Fatih Terim "Elimizdeki bu avantajı artık kullanmalıyız. PSG ve Real Madrid ile oynamak kolay değil. Ancak bunların özgüveni bizim diğer maçlarımıza yansıyacaktır. Açıkçası topu yere indirdiğimizde ve de hareketli oynadığımızda çok önemli işler yaptık. Golü de bulabilirdik. Analizlerimize göre bazı şeyleri değiştirdik, doğru karar vermişim. Beklerimizi kurtarmak için 3'lü oynamalıydık. Takım bütünlüğünü de sağladık. Bugünü, bundan sonraki, iyi günlerin habercisi olarak görüyorum" diye konuştu.
- 2.10.2019
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