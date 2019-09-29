Mbappe: Galatasaray'ın atmosferinden olabildiğince keyif almak istiyoruz
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, mücadele ile ilgili görüşleri sorulunca sarı-kırmızılı takımın atmosferine övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray grubun ikinci maçında salı günü sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın atmosferi sorulan Fransız ekibinin genç yıldızı Kylian Mbappe, sarı-kırmızılı takımdan övgüyle bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:
"Ben ve tüm takım çok çalıştık. İnsanlar hayatları boyunca böyle bu tarz maçları yaşamak için çalışır. Oraya gidip atmosferden olabildiğince keyif almak gerekiyor. Tabii ki 3 puanla dönmek istiyoruz."
Karşılaşma öncesi PSG grupta 3 puanla lider bulunurken, temsilcimiz Galatasaray ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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