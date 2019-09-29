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29 Eylül 2019, Pazar
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Mbappe: 'ın atmosferinden olabildiğince keyif almak istiyoruz

Mbappe: Galatasaray'ın atmosferinden olabildiğince keyif almak istiyoruz

'ın 'ndeki rakiplerinden Saint-Germain'de forma giyen , mücadele ile ilgili görüşleri sorulunca sarı-kırmızılı takımın atmosferine övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nde temsilcimiz grubun ikinci maçında salı günü sahasında Saint-Germain'i konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın atmosferi sorulan Fransız ekibinin genç yıldızı , sarı-kırmızılı takımdan övgüyle bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve tüm takım çok çalıştık. İnsanlar hayatları boyunca böyle bu tarz maçları yaşamak için çalışır. Oraya gidip atmosferden olabildiğince keyif almak gerekiyor. Tabii ki 3 puanla dönmek istiyoruz."

Karşılaşma öncesi grupta 3 puanla lider bulunurken, temsilcimiz Galatasaray ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

  1. 29.09.2019
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