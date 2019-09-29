Mbappe: Galatasaray'ın atmosferinden olabildiğince keyif almak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray grubun ikinci maçında salı günü sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın atmosferi sorulan Fransız ekibinin genç yıldızı Kylian Mbappe, sarı-kırmızılı takımdan övgüyle bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve tüm takım çok çalıştık. İnsanlar hayatları boyunca böyle bu tarz maçları yaşamak için çalışır. Oraya gidip atmosferden olabildiğince keyif almak gerekiyor. Tabii ki 3 puanla dönmek istiyoruz."

Karşılaşma öncesi PSG grupta 3 puanla lider bulunurken, temsilcimiz Galatasaray ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.