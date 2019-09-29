Thomas Tuchel: Mbappe Galatasaray maçında oynayacak

Devler Ligi'nde Galatasaray sahasında salı günü Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Paris temsilcisinde yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin durumu merak konusu olmuştu.

Takımın Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel'e Mbappe'nin Galatasaray maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı soruldu. Bu soru üzerine tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:

"Eğer Kylian dürüst biriyse, yorgun olduğunu söylemesi gerekir. 30 dakika süre aldı ve yoruldu. Galatasaray maçında oynayacak ancak 11'de başlayacak mı bilmiyorum. Emin değilim. Dinlenmesi lazım. Daha sonra bir karar vereceğiz."