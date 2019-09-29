Thomas Tuchel: Mbappe Galatasaray maçında oynayacak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Fransız ekibi PSG ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Thomas Tuchel'e, Kylian Mbappe'nin ilk 11'de oynama ihtimali soruldu. Alman çalıştırıcı, oyuncunun yorgun olduğunu, mücadelede süre alacağını ancak ilk 11 konusunda emin olmadığını söyledi.(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde Galatasaray sahasında salı günü Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Paris temsilcisinde yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin durumu merak konusu olmuştu.
Takımın Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel'e Mbappe'nin Galatasaray maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı soruldu. Bu soru üzerine tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:
"Eğer Kylian dürüst biriyse, yorgun olduğunu söylemesi gerekir. 30 dakika süre aldı ve yoruldu. Galatasaray maçında oynayacak ancak 11'de başlayacak mı bilmiyorum. Emin değilim. Dinlenmesi lazım. Daha sonra bir karar vereceğiz."
- 29.09.2019
- Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarına... "Jübile yapmışlar"
- Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır...
- İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
- İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin istatistikleri
- İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Thomas Tuchel: Mbappe Galatasaray maçında oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.