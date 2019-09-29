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29 Eylül 2019, Pazar
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: Mbappe maçında oynayacak

Thomas Tuchel: Mbappe Galatasaray maçında oynayacak

'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Fransız ekibi ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör 'e, 'nin ilk 11'de oynama ihtimali soruldu. Alman çalıştırıcı, oyuncunun yorgun olduğunu, mücadelede süre alacağını ancak ilk 11 konusunda emin olmadığını söyledi.(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde sahasında salı günü Fransız ekibi Saint-Germain'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Paris temsilcisinde yıldız futbolcu 'nin durumu merak konusu olmuştu.

Takımın Alman çalıştırıcısı 'e Mbappe'nin Galatasaray maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı soruldu. Bu soru üzerine tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:

"Eğer Kylian dürüst biriyse, yorgun olduğunu söylemesi gerekir. 30 dakika süre aldı ve yoruldu. Galatasaray maçında oynayacak ancak 11'de başlayacak mı bilmiyorum. Emin değilim. Dinlenmesi lazım. Daha sonra bir karar vereceğiz."

  1. 29.09.2019
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