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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Yolculuk bugün

Yolculuk bugün

, yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Terim, antrenmanın ana bölümünde hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.

, yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Terim, antrenmanın ana bölümünde hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu. Galatasaray'ın idmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray son çalışmasını bugün yaptıktan sonra saat 16.00'da 'ya gidecek.

TERİM'DEN SON UYARILAR
Galatasaray'ın başarılı hocası , yarın oynanacak Malatyaspor maçı için dünkü idmanda uyarılarda bulundu. Özellikle Guilherme ve Jahovic üzerinden oyunu okuyarak, bazı konulara dikkat çekti.

İŞTE MALATYA TALEPLERİ:
Kontra ataklara dikkat edelim...
Ceza sahası yakınında faul yapmayın. Frikik vermeyelim. Canımızı yakabilecek frikikçileri var.
Kanatları kapatalım. Bifouma, Fofana ve Töre sakat olsa da oradan oynamayı biliyorlar.
Ceza sahası dışından şut şansı vermemeye özen gösterelim.
Geri düşerlerse yılmıyorlar. Öne geçersek doğru şekilde oynamak zorundayız.
Galip duruma geçerlerse başımıza sıkıntı açarlar. İlk golü yememeliyiz.

  1. 21.9.2019
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