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18 Eylül 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 0-0 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Club Brugge 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ

Temsilcimiz , A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi ile karşı karşıya geldi. an Breydel Stadyumu’nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi.

temsilcimiz A Grubu mücadelesinde Belçika'nın başarılı kulüplerinden ile karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Mücadelenin 31. dakikasında savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Ryan Babel sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Simon Mignolet gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından hızlı gelişen Brugge atağında sağ çaprazda topla buluşan David Okereke'nin vuruşu savunmadan sekerek ceza sahası içi sol çaprazına doğru açıldı.

Bu noktaya hareketlenen Federico Ricca gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. İlk yarıda başka önemli pozisyon olmazken ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarısı da karşılıklı ataklar şeklinde geçen karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı skorla sona erdi.

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  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 22:16
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