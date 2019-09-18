MAÇ SONUCU Club Brugge 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. an Breydel Stadyumu’nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi.
Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray A Grubu mücadelesinde Belçika'nın başarılı kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Mücadelenin 31. dakikasında savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Ryan Babel sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Simon Mignolet gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından hızlı gelişen Brugge atağında sağ çaprazda topla buluşan David Okereke'nin vuruşu savunmadan sekerek ceza sahası içi sol çaprazına doğru açıldı.
Bu noktaya hareketlenen Federico Ricca gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. İlk yarıda başka önemli pozisyon olmazken ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarısı da karşılıklı ataklar şeklinde geçen karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı skorla sona erdi.
Detaylar geliyor...
- 18.09.2019
- Güncelleme: 18.09.2019 22:16
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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