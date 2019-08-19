Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya tepki

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi, Monaco'nun forvet transferi sonrası netlik kazanacaktı. Bu doğrultuda golcüsünün yerini doldurmadan takımdan göndermek istemeyen Fransız ekibi, Inter forması giyen ancak takımda düşünülmeyen Mauro Icardi için 65 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Yıldız futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ise yaptığı açıklamayla, Arjantinli yıldızın Monaco'ya gitmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden, Falcao'nun gelişini geciktirdiği gerekçesiyle Wanda Nara'ya ateş püskürdüler.

Icardi'nin Serie A'da kalmak istediği ve Juventus'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.