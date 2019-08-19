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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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taraftarından Wanda Nara'ya tepki

Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya tepki

Inter forması giyen Mauro 'nin menajeri olan eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcunun Monaco'ya gitmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama ile Falcao'nun yerine düşünülen Icardi'nin transferinin olumsuz sonuçlanması taraftarlarını üzdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü 'nun transferi, Monaco'nun forvet transferi sonrası netlik kazanacaktı. Bu doğrultuda golcüsünün yerini doldurmadan takımdan göndermek istemeyen Fransız ekibi, Inter forması giyen ancak takımda düşünülmeyen Mauro için 65 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Yıldız futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ise yaptığı açıklamayla, Arjantinli yıldızın Monaco'ya gitmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden, Falcao'nun gelişini geciktirdiği gerekçesiyle Wanda Nara'ya ateş püskürdüler.

Icardi'nin Serie A'da kalmak istediği ve Juventus'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

  1. 19.08.2019
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