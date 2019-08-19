Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya tepki
Inter forması giyen Mauro Icardi'nin menajeri olan eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcunun Monaco'ya gitmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama ile Falcao'nun yerine düşünülen Icardi'nin transferinin olumsuz sonuçlanması Galatasaray taraftarlarını üzdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi, Monaco'nun forvet transferi sonrası netlik kazanacaktı. Bu doğrultuda golcüsünün yerini doldurmadan takımdan göndermek istemeyen Fransız ekibi, Inter forması giyen ancak takımda düşünülmeyen Mauro Icardi için 65 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.
Yıldız futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ise yaptığı açıklamayla, Arjantinli yıldızın Monaco'ya gitmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden, Falcao'nun gelişini geciktirdiği gerekçesiyle Wanda Nara'ya ateş püskürdüler.
Icardi'nin Serie A'da kalmak istediği ve Juventus'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray taraftarından Wanda Nara'ya tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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