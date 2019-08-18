Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Monaco ile kardeş kulüp olduk" sözlerinin arkasında yatan neden belli oldu. Fransız kulübüyle transferde ortak hareket edileceğini söyleyen sarı-kırmızılı idarecinin kast ettiği şeyin, takas operasyonu olduğu ortaya çıktı. İşte o takas ve sarı kırmızılıları mest edecek transfer ayrıntısı...