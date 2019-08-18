HaberlerGaleriGalatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Monaco ile kardeş kulüp olduk" sözlerinin arkasında yatan neden belli oldu. Fransız kulübüyle transferde ortak hareket edileceğini söyleyen sarı-kırmızılı idarecinin kast ettiği şeyin, takas operasyonu olduğu ortaya çıktı. İşte o takas ve sarı kırmızılıları mest edecek transfer ayrıntısı...
18 Ağustos 2019 Pazar 16:33
Güncelleme: 18.08.2019 16:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Falcao transferi için gittiği Monaco'da Fransız ekibinin yöneticilerine takas önerdiği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan, Falcao için gün sayarken, 2020 model Galatasaray için hamlelerini sürdürüyor...
Transfer için para sorunu olmayan Monaco'ya, Falcao transferini kolaylaştırmak için bomba bir teklif yapıldı.
Abdurrahim Albayrak'ın bulunduğu teklifin kapsamı ise Galatasaraylı taraftarları mest edecek cinsten...
Albayrak, "Diagne'yi düşünür müsünüz? Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama siz de belki çok iş yapar" teklifini sunduğu belirlendi.