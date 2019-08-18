Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Monaco ile kardeş kulüp olduk" sözlerinin arkasında yatan neden belli oldu. Fransız kulübüyle transferde ortak hareket edileceğini söyleyen sarı-kırmızılı idarecinin kast ettiği şeyin, takas operasyonu olduğu ortaya çıktı. İşte o takas ve sarı kırmızılıları mest edecek transfer ayrıntısı...

18 Ağustos 2019 Pazar 16:33 Güncelleme: 18.08.2019 16:59
Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Falcao transferi için gittiği Monaco'da Fransız ekibinin yöneticilerine takas önerdiği öğrenildi.

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Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

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Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Transfer için para sorunu olmayan Monaco'ya, Falcao transferini kolaylaştırmak için bomba bir teklif yapıldı.

Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Abdurrahim Albayrak'ın bulunduğu teklifin kapsamı ise Galatasaraylı taraftarları mest edecek cinsten...

Galatasaray'da çılgın takas deşifre oldu! Falcao karşılığında... Son dakika transfer haberleri

Albayrak, "Diagne'yi düşünür müsünüz? Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama siz de belki çok iş yapar" teklifini sunduğu belirlendi.

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