Cuellar Bologna’ya

Galatasaray'ın transfer döneminde istediği isimler arasında adı geçen Gustavo Cuellar'ın Bologna'ya gittiği belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusunun 8 milyon euro'ya transfer olacağı kaydedildi. Bu sene 16 maçta forma giyen Cuellar, Kolombiya ile Copa Amerika'da da boy göstermişti.