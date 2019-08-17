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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Cuellar Bologna’ya

Cuellar Bologna’ya

'ın döneminde istediği isimler arasında adı geçen 'ın Bologna'ya gittiği belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusunun 8 milyon euro'ya transfer olacağı kaydedildi.

'ın döneminde istediği isimler arasında adı geçen 'ın Bologna'ya gittiği belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusunun 8 milyon euro'ya transfer olacağı kaydedildi. Bu sene 16 maçta forma giyen Cuellar, ile Copa Amerika'da da boy göstermişti.

  1. 17.8.2019
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