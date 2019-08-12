Aslan tat vermedi

Lig yarışına cuma akşamı Denizlispor deplasmanında başlayacak olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisine 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in de geçmişte görev yaptığı Floransa ekibiyle oynanan mücadelede tribünlerdeki "Terim sevgisi" ve dostluk görüntüleriyle başladı. 41'de Linnes'in Sottil'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Boateng gole çevirdi ve Fiorentina 1-0 öne geçti. 45+1'de Boateng'in pasında Sottil topu ağlara gönderip skoru 2-0 yaptı.



EMRE'NİN İLK GOLÜ

Galatasaray, 51. dakikada yeni transferi Emre Mor ile farkı 1'e indirdi. Genç yıldız, Donk'tan aldığı pasta kendine şut açısı yaratıp sert vurdu top kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gitti. 61'de Conte'nin pasına hareketlenen Benassi, Muslera'yı affetmedi: 1-3. 83'te Giovanni Simeone skoru belirledi: 1-4. Galatasaray, lig öncesi son ciddi sınavında tat vermezken lige hiç hazır gözükmedi.



FATİH TERİM'E BÜYÜK İLGİ

Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarının ilgisi büyük oldu. Sahaya çıktığı anda usta hocaya yoğun ilgi gösteren Floransalılar, tezahüratlarla Terim'e sevgisini gösterdi. Terim maç öncesinde saha ortasına gelerek bütün tribünleri selamlarken, karşılaşma öncesi kendisine 'Terim' yazılı bir forma ve bir Aslan heykeli verildi.?



FLORANSA'YA DÖNEBİLİRİM

İtalyan ekibinin taraftarları Fatih Terim lehine 'Yeniden hoş geldin Terim' pankartı açarken, uzun süre 'Fatih Terim oley oley' şeklinde tempo tuttular. Öte yandan İtalya Kulüpler Birliği Başkanı, maç öncesinde Abdurrahim Albayrak'a da plaket takdim etti. Terim, "G.Saray beni istemezse bir gün Fiorentina'ya dönebilirim" dedi.



ALBAYRAK TRİBÜNDEN İZLEDİ

Falcao transferi için bir süredir Monaco'da bulunan 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Fiorentina maçını tribünden takip etti. Falcao transferinde bundan sonraki süreci menajer Ahmet Bulut'un yönettiği öğrenildi.?



DİAGNE'Yİ İLK 11'DE DENEDİ

Cimbom'un transferi için birçok kulüple görüştüğü Diagne, Fiorentina karşısında ilk 11'de yer aldı. Afrika Kupası'ndan çalışmalara geç katılan Diagne, Fiorentina mücadelesinde hazır bir görüntü ortaya koyamadı.