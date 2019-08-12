Aslan tat vermedi
Şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi son ciddi provasını Fiorentina karşısında verdi. Lig maratonuna cuma akşamı Denizlispor maçıyla başlayacak Galatasaray, İtalyan ekibine farklı yenilip hiç hazır gözükmedi.
Lig yarışına cuma akşamı Denizlispor deplasmanında başlayacak olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisine 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in de geçmişte görev yaptığı Floransa ekibiyle oynanan mücadelede tribünlerdeki "Terim sevgisi" ve dostluk görüntüleriyle başladı. 41'de Linnes'in Sottil'i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Boateng gole çevirdi ve Fiorentina 1-0 öne geçti. 45+1'de Boateng'in pasında Sottil topu ağlara gönderip skoru 2-0 yaptı.
EMRE'NİN İLK GOLÜ
Galatasaray, 51. dakikada yeni transferi Emre Mor ile farkı 1'e indirdi. Genç yıldız, Donk'tan aldığı pasta kendine şut açısı yaratıp sert vurdu top kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gitti. 61'de Conte'nin pasına hareketlenen Benassi, Muslera'yı affetmedi: 1-3. 83'te Giovanni Simeone skoru belirledi: 1-4. Galatasaray, lig öncesi son ciddi sınavında tat vermezken lige hiç hazır gözükmedi.
FATİH TERİM'E BÜYÜK İLGİ
Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarının ilgisi büyük oldu. Sahaya çıktığı anda usta hocaya yoğun ilgi gösteren Floransalılar, tezahüratlarla Terim'e sevgisini gösterdi. Terim maç öncesinde saha ortasına gelerek bütün tribünleri selamlarken, karşılaşma öncesi kendisine 'Terim' yazılı bir forma ve bir Aslan heykeli verildi.?
FLORANSA'YA DÖNEBİLİRİM
İtalyan ekibinin taraftarları Fatih Terim lehine 'Yeniden hoş geldin Terim' pankartı açarken, uzun süre 'Fatih Terim oley oley' şeklinde tempo tuttular. Öte yandan İtalya Kulüpler Birliği Başkanı, maç öncesinde Abdurrahim Albayrak'a da plaket takdim etti. Terim, "G.Saray beni istemezse bir gün Fiorentina'ya dönebilirim" dedi.
ALBAYRAK TRİBÜNDEN İZLEDİ
Falcao transferi için bir süredir Monaco'da bulunan 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Fiorentina maçını tribünden takip etti. Falcao transferinde bundan sonraki süreci menajer Ahmet Bulut'un yönettiği öğrenildi.?
DİAGNE'Yİ İLK 11'DE DENEDİ
Cimbom'un transferi için birçok kulüple görüştüğü Diagne, Fiorentina karşısında ilk 11'de yer aldı. Afrika Kupası'ndan çalışmalara geç katılan Diagne, Fiorentina mücadelesinde hazır bir görüntü ortaya koyamadı.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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