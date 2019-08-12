Alın artık Elneny'yi
İngiltere'de sezon başladığı için transfer dönemi kapandı. Arsenal'in kadrosunda düşünmediği Mohamed Elneny'yi Ada içinden bir takıma gönderme şansı kalmadı. Galatasaray, 27 yaşındaki ön libero ile bir süredir yakından ilgileniyor. Arsenal yönetimi de bir an önce onu elden çıkarmak istiyor. Metro'nun haberine göre Aslan, Mısırlı futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz iş imza aşamasından uzak.
İngiltere'de sezon başladığı için transfer dönemi kapandı. Arsenal'in kadrosunda düşünmediği Mohamed Elneny'yi Ada içinden bir takıma gönderme şansı kalmadı. Galatasaray, 27 yaşındaki ön libero ile bir süredir yakından ilgileniyor. Arsenal yönetimi de bir an önce onu elden çıkarmak istiyor. Metro'nun haberine göre Aslan, Mısırlı futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz iş imza aşamasından uzak.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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