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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Alın artık 'yi

Alın artık Elneny'yi

'de sezon başladığı için dönemi kapandı. 'in kadrosunda düşünmediği Mohamed 'yi Ada içinden bir takıma gönderme şansı kalmadı. , 27 yaşındaki ön libero ile bir süredir yakından ilgileniyor. Arsenal yönetimi de bir an önce onu elden çıkarmak istiyor. 'nun haberine göre , futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz iş imza aşamasından uzak.

'de sezon başladığı için dönemi kapandı. 'in kadrosunda düşünmediği Mohamed 'yi Ada içinden bir takıma gönderme şansı kalmadı. , 27 yaşındaki ön libero ile bir süredir yakından ilgileniyor. Arsenal yönetimi de bir an önce onu elden çıkarmak istiyor. 'nun haberine göre , futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz iş imza aşamasından uzak.

  1. 12.8.2019
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