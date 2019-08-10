Okan Kocuk sınıfı geçti
Yeni transfer Okan Kocuk, idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın sosyal medya hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti.
Yeni transfer Okan Kocuk, idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın sosyal medya hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti. Fernando Muslera da idmanlarda 24 yaşındaki genç eldivenle yakından ilgileniyor.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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