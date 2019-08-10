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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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sınıfı geçti

Okan Kocuk sınıfı geçti

Yeni , idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti.

Yeni , idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti. da idmanlarda 24 yaşındaki genç eldivenle yakından ilgileniyor.

  1. 10.8.2019
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