Diagne takımla idmana çıkmayıp bunu yaptı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul'a döndü. Milliyet'in haberine göre; Florya'da tesislere giden Senegalli golcü, takımlara idmanlara çıkmazken bireysel idmanlar yapmaya başladı.

Bu gelişmeye karşın sarı-kırmızılı yöneticiler bu hafta içinde Diagne'nin satışı konusunda olumlu gelişmelerin olacağını söylediler.

Galatasaray idareciler Senegalli forveti 10 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama satılmasının beklendiğini belirttiler.