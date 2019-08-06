Diagne takımla idmana çıkmayıp bunu yaptı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Diagne takımla idmana çıkmayıp bunu yaptı! Son dakika transfer haberleri

Diagne takımla idmana çıkmayıp bunu yaptı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

’da satış listesine konulan ve kendisine kulüp aranan yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul’a döndü. Afrika Kupası’ndan sonra tatile çıkan Diagne’nin Florya’da tesislere gitmesi dikkat çekti. Senegalli oyuncunun takımla beraber antrenmana çıkmadığı ve bireysel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul'a döndü. Milliyet'in haberine göre; Florya'da tesislere giden Senegalli golcü, takımlara idmanlara çıkmazken bireysel idmanlar yapmaya başladı.

Bu gelişmeye karşın sarı-kırmızılı yöneticiler bu hafta içinde Diagne'nin satışı konusunda olumlu gelişmelerin olacağını söylediler.

idareciler Senegalli forveti 10 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama satılmasının beklendiğini belirttiler.

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  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 11:49
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