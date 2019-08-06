Diagne takımla idmana çıkmayıp bunu yaptı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray’da satış listesine konulan ve kendisine kulüp aranan Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul’a döndü. Afrika Kupası’ndan sonra tatile çıkan Diagne’nin Florya’da tesislere gitmesi dikkat çekti. Senegalli oyuncunun takımla beraber antrenmana çıkmadığı ve bireysel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul'a döndü. Milliyet'in haberine göre; Florya'da tesislere giden Senegalli golcü, takımlara idmanlara çıkmazken bireysel idmanlar yapmaya başladı.
Bu gelişmeye karşın sarı-kırmızılı yöneticiler bu hafta içinde Diagne'nin satışı konusunda olumlu gelişmelerin olacağını söylediler.
Galatasaray idareciler Senegalli forveti 10 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama satılmasının beklendiğini belirttiler.
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 11:49
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Diagne takımla idmana çıkmayıp bunu yaptı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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