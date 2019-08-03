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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Biletler satışta

Biletler satışta

Aslan'ın 7 Ağustos'ta Akhisar ile yapacağı finalinin biletleri satışa sunuldu.

Aslan'ın 7 Ağustos'ta Akhisar ile yapacağı finalinin biletleri satışa sunuldu. Eryaman Stadı'nda 20.45'te oynanacak müsabakanın heyecanı A Spor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Bilet fiyatlarında kale arkaları 50, kapalı ve maraton tribünleri 100 liradan alıcı bulacak.
  1. 3.8.2019
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