Biletler satışta
Aslan'ın 7 Ağustos'ta Akhisar ile yapacağı Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu.
Aslan'ın 7 Ağustos'ta Akhisar ile yapacağı Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu. Eryaman Stadı'nda 20.45'te oynanacak müsabakanın heyecanı A Spor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Bilet fiyatlarında kale arkaları 50, kapalı ve maraton tribünleri 100 liradan alıcı bulacak.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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