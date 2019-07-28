Galatasaray'a süper yerli transfer! Takasla geliyor... | Ertuğrul Ersoy kimdir? Son dakika haberleri

Yerli kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u gözüne kestirdi. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı, ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor. Fatih Terim'in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için salı günü bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.

ÖMER BAYRAM TAKASI...

Galatasaray'ın bu görüşmede 500 bin Euro ile birlikte Ömer Bayram'ı teklif edeceği öne sürüldü. Bu transferin mutlu sonla bitmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.

ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?

Ertuğrul Ersoy 13 Şubat 1997'de Gölcük Kocaeli'de doğdu. 2008 yılında Gölcükspor'da futbola başladı. 2010 yılında ise Bursaspor'a transfer olan Ertuğrul, Akademi Ligi U14'de 27 maçta 6 gol, U15'te 22 maçta 3 gol, Elit Akademi liginde 6 maçta 1 gol atan Ertuğrul, 2013 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonunda ise Christoph Daum'un önerisiyle Yeşil Bursa takımına kiralandı ve bu takım ile 8 maçta görev yaptı. 2014-15 sezonunda ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle Bursaspor'a geri döndü.

Malta'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com, turnuvanın izlenmesi gereken en iyi 10 oyuncusunu seçti. Bu 10 oyuncu arasında Türkiye'den bir tek Ertuğrul Ersoy yer aldı.