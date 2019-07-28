Galatasaray'a süper yerli transfer! Takasla geliyor... | Ertuğrul Ersoy kimdir? Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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'a süper yerli ! Takasla geliyor... | kimdir? Son dakika haberleri

Galatasaray'a süper yerli transfer! Takasla geliyor... | Ertuğrul Ersoy kimdir? Son dakika haberleri

Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen , geçen sezon 'de kümeye düşen 'dan 'u etmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar oyuncu için bu hafta yeni bir görüşme yapılacak.

Yerli kadrosunu güçlendirmeye çalışan , 'dan 'u gözüne kestirdi. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı, ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor. 'in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için salı günü bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.

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Galatasaray'ın bu görüşmede 500 bin Euro ile birlikte 'ı teklif edeceği öne sürüldü. Bu transferin mutlu sonla bitmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, geçen sezon 'de 30 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.

ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?

Ertuğrul Ersoy 13 Şubat 1997'de Gölcük Kocaeli'de doğdu. 2008 yılında Gölcükspor'da futbola başladı. 2010 yılında ise Bursaspor'a olan Ertuğrul, Akademi Ligi U14'de 27 maçta 6 gol, U15'te 22 maçta 3 gol, Elit Akademi liginde 6 maçta 1 gol atan Ertuğrul, 2013 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonunda ise Christoph Daum'un önerisiyle Yeşil Bursa takımına kiralandı ve bu takım ile 8 maçta görev yaptı. 2014-15 sezonunda ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle Bursaspor'a geri döndü.

Malta'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 'nın resmi internet sitesi uefa.com, turnuvanın izlenmesi gereken en iyi 10 oyuncusunu seçti. Bu 10 oyuncu arasında Türkiye'den bir tek Ertuğrul Ersoy yer aldı.

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