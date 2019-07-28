Galatasaray'da Falcao operasyonu
Bir yandan Diagne'nin satışı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer yandan da Radamel Falcao'nun transferini bitirebilmek için tüm kozlarını oynuyor.
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