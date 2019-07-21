Babel'in forması garanti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Babel'in forması garanti

Babel'in forması garanti

Babel'in forması garanti

'ın yeni transferi , hazırlık kampında dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Leipzig maçında fileleri havalandıran ve teknik heyetin yüzünü güldüren Babel'in ilk 11'deki yeri garanti gözüküyor.

Yeni sezon öncesi , taraftarlarını heyecanlandıran transferlerden biri olan , Avusturya kampının öne çıkan ismi oldu. Alman ekibi Leipzig ile önceki gün oynanan ve 3-2 yenildikleri maçta Aslan'ın iki golünü atan Hollandalı, idman performanslarıyla da dikkat çekiyor. Leipzig maçının en çalışkan ismi olan Babel, antrenman verilerinde de takım arkadaşlarının önüne geçti. Kısa sürede teknik direktör 'in gözüne giren yıldız futbolcu, yeni sezon öncesi forması garanti isimler arasında yer alıyor.

  1. 21.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babel'in forması garanti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN