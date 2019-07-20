Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.? Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Bartalli'nin idmanda futbolcuların sınırlarını zorladı. İşte o görüntüler...

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:18 Güncelleme: 20.07.2019 22:35
Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Dün Almanya'nın Leipzig takımıyla oynanan hazırlık maçında uzun süre görev alan oyuncular Ryan Babel, Adem Büyük, Ryan Donk, Marcao, Mariano Filho, Kostantinos Mitroglou, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Diğer futbolcular ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde çalıştı. Kondisyon çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman tamamlandı.

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Bartali'nin acıması yok

İtalyan kondisyoner Bartali, kamp boyunda yaptırdığı ağır idmanlara devam etti.

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Kondisyon antrenmanında futbolculara yüksek sesli ve sert komutlar veren Bartali, idman yöntemleriyle de futbolcuların sınırlarını zorladı.

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