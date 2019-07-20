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Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor
Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.? Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Bartalli'nin idmanda futbolcuların sınırlarını zorladı. İşte o görüntüler...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:18 Güncelleme: 20.07.2019 22:35
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