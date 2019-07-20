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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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" çok büyük"

Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"

Sarı-kırmızılıların süper yıldızı , 'a geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi. 28 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu "Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Galatasaray bana transferde çok . Bunun karşılığını sahada vermeyi planlıyorum" dedi.

Sarı-kırmızılıların süper yıldızı , 'a geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi. 28 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu "Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Galatasaray bana transferde çok . Bunun karşılığını sahada vermeyi planlıyorum" dedi. Tecrübeli yıldız "Galatasaray'a karşı 'da bir hazırlık maçı oynamıştım. Taraftarlar çok çılgındı. Bir an önce onların önünde futbol oynamak istiyorum. Bu kulüp için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa hepsini kullanacağım. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu fazlasıyla hak ediyor. Böyle bir taraftar varsa, futbolcular da her şeylerini sahaya koymalı" şeklinde konuştu.

HERKES COŞTU
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Jean Michael Seri transferiyle taraftarın coştuğunu söyledi. Albayrak, "Aldığımızdan beri herkesin dilinde Seri var. Şampiyonluklara Seri ile beraber seri şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Albayrak çok önemli bir gerçekleştirdiklerini söyledi.

HER MAÇTA SAHADA!
Jean Michael Seri'nin sözleşmesine özel bir madde koydurduğu öğrenildi. Fildişi Sahilli orta sahanın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarında oynama garantisi aldığı kaydedildi. Bu arada Seri dün 28 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesapları, son transferin yeni yaşını kutlarken "Doğum günü bile seri" notunu düştü.

DÜNYA YILDIZI
Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, Seri transferiyle ilgili duygularını paylaştı. Cengiz "Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Seri bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Abdurrahim Albayrak'a ve Şükrü Hanedar'a teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

  1. 20.7.2019
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