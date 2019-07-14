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14 Temmuz 2019, Pazar
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'e yakın ilgi

Ryan Babel'e yakın ilgi

dünkü idmanı saha kenarından takip etti. İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti.

dünkü idmanı saha kenarından takip etti. İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti. Albayrak teknik heyet ile bir süre transferler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

MONCHI SÖKTÜ ALDI

Sevilla'ya olan , 'den güzel anılarla ayrıldığını söyledi. Sevilla forması altında yeni bir sayfa açmak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, basınına yaptığı açıklamada, " beni satmak istemedi ama Monchi'nin istekli tavrı transferimin gerçekleşmesini sağladı" dedi.

  1. 14.7.2019
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