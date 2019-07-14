Ryan Babel'e yakın ilgi

Abdurrahim Albayrak dünkü idmanı saha kenarından takip etti. İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti. Albayrak teknik heyet ile bir süre transferler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

MONCHI SÖKTÜ ALDI

Sevilla'ya transfer olan Fernando, Türkiye'den güzel anılarla ayrıldığını söyledi. Sevilla forması altında yeni bir sayfa açmak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray beni satmak istemedi ama Monchi'nin istekli tavrı transferimin gerçekleşmesini sağladı" dedi.