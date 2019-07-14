Ryan Babel'e yakın ilgi
Abdurrahim Albayrak dünkü idmanı saha kenarından takip etti. İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti.
Abdurrahim Albayrak dünkü idmanı saha kenarından takip etti. İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti. Albayrak teknik heyet ile bir süre transferler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
MONCHI SÖKTÜ ALDI
Sevilla'ya transfer olan Fernando, Türkiye'den güzel anılarla ayrıldığını söyledi. Sevilla forması altında yeni bir sayfa açmak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray beni satmak istemedi ama Monchi'nin istekli tavrı transferimin gerçekleşmesini sağladı" dedi.
- 14.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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