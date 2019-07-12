Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig

’ın ilk rakibi Leipzig

Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig

hazırlıkları kapsamında ilk ciddi hazırlık maçını Alman ekibi Leipzig ile yapacak. 'nın Innsbruck kentindeki 'nda yapılacak karşılaşma 'da saat 19.00'da başlayacak.

hazırlıkları kapsamında ilk ciddi hazırlık maçını Alman ekibi Leipzig ile yapacak. 'nın Innsbruck kentindeki 'nda yapılacak karşılaşma 'da saat 19.00'da başlayacak. İki ekip geçen sezon devre arasında da karşılaşmış, maç 1-1 bitmişti. Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayan Leipzig, Julian Nagelsmann ile anlaşmıştı.

23 TEMMUZ SON
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz'a kadar Florya'da çalışmalarını sürdürecek. İki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Galatasaray, 23 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.

  1. 12.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN