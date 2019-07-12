Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk ciddi hazırlık maçını Alman ekibi Leipzig ile yapacak. Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli- Neu Stadı'nda yapılacak karşılaşma 19 Temmuz'da saat 19.00'da başlayacak. İki ekip geçen sezon devre arasında da karşılaşmış, maç 1-1 bitmişti. Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayan Leipzig, Julian Nagelsmann ile anlaşmıştı.

23 TEMMUZ SON

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz'a kadar Florya'da çalışmalarını sürdürecek. İki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Galatasaray, 23 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.