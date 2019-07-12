Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk ciddi hazırlık maçını Alman ekibi Leipzig ile yapacak. Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli- Neu Stadı'nda yapılacak karşılaşma 19 Temmuz'da saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk ciddi hazırlık maçını Alman ekibi Leipzig ile yapacak. Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Tivoli- Neu Stadı'nda yapılacak karşılaşma 19 Temmuz'da saat 19.00'da başlayacak. İki ekip geçen sezon devre arasında da karşılaşmış, maç 1-1 bitmişti. Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayan Leipzig, Julian Nagelsmann ile anlaşmıştı.
23 TEMMUZ SON
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz'a kadar Florya'da çalışmalarını sürdürecek. İki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Galatasaray, 23 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Galatasaray’ın ilk rakibi Leipzig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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