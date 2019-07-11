Son dakika... Galatasaray için seçim kararı belli oldu!

Galatasaray'da genel kurulda alınan idari ibrasızlık kararı sonrası konuyu mahkemeye taşıyan yönetim, bu karara tedbir koydurmuştu. Tedbir kararının devam edip etmeyeceğiyle ilgili duruşma görüldü.

Galatasaray'ın 23 Mart'taki genel kurulunda yönetim mali olarak ibra edilse de, idari açıdan ibra edilmemişti. Sarı kırmızılı idareciler bu kararı mahkemeye taşıyarak tedbir kararı koydurmuştu. Mahkemenin koyduğu tedbir kararının devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar duruşması bugün gerçekleşti. Sarı kırmızılı taraftarlar da adliye önünde toplanarak yönetime destek verdi.



Bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, "Tüzük değilsin, üyelik açılsın." "Galatasaray halkındır, lisenin değil" şeklinde pankartlar açarak mevcut yönetime destek verdi.

DURUŞMA 12.00'DA BAŞLADI

Duruşmada idari ibrasızlık kararının çıktığı Mali Genel Kurulu yönetim Divan Kurulu başkan Yardımcısı Avukat Metin Ünlü söz aldı ve savunmasını şu şekilde yaptı:

"Şerefimiz var bize bu iftiralar haksız atıldı. Tedbirin kaldırılmasını biz değil Galatasaray kulübü istemiştir. Biz bu toplantıda oy sayma işlemini El kaldırarak sayarak yaptık. Biz 7 arkadaş niye burdayız? Üzerimize yapıştırılan bu çirkin iftiranın kaldırılmasını istiyoruz. Biz bu davanın tarafı da değiliz. Bizim günahmız ne? İftira ile karşı karşıyayız. Asıl olan tüzük ve asıl olan kanunlardır. Yönetsel ve mali ibranın olduğu Galatasaray tüzüğünde açıkça belirtilmiş. Biz kendimize göre uydurmuyoruz. Biz toplantıyı yönetmek için Genel kurul ve Galatasaray yönetiminin oy birliği ile seçildik. Biz sizden adalet bekliyoruz. Yöneticilerin iş hayatı, kariyerleri, itibarları ne olacak deniyor. Bizim idari meslek onur hayatımız ne olacak. Günlerce ağladı o genç meslektaşımız. Biz haksız bir biçimde burada yargılanıyoruz."

TEDBİR KARARI DEVAM EDECEK

Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim, idari ibrasızlık için konulan tedbir kararının devam etmesine karar verdi. Buna göre sarı kırmızılı kulüpte şu an için seçime gitme zorunluluğu bulunmuyor.

TEDBİR KARARI BOZULURSA NE OLACAK?

Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili konulan tedbiri kaldırırsa sarı kırmızılı yönetim seçime gitmek zorunda kalacak. Galatasaray'da seçim olması halinde Mustafa Cengiz ve yöneticiler tüzük gereği aday olamayacak.