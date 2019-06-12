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Galatasaray'da transfere tedbir mi geliyor?

Galatasaray'da transfere tedbir mi geliyor? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu ve A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Raporu programına canlı yayında bağlanarak Galatasaray'ın gündemindeki flaş gelişmeye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte cevabı...

YÖNETİM İÇİN KRİTİK GÜN

Galatasaray'ın 23 Mart'ta gerçekleşen ve yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle sona eren genel kurul ile alakalı karar bugün çıkacak. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın başvurusu üzerine aldığı tedbir kararını kaldırırsa 1 ay içinde seçim yapmak zorunda kalacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi seçime giremeyecek.

Galatasaray'da flaş gelişme!

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12 Haziran 2019 , Çarşamba
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