Galatasaray'da flaş gelişme!
A Spor Muhabiri Emre Kaplan, canlı yayına bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaplan, " Tedbir kararı kaldırılırsa Mustafa Cengiz yeni seçimde aday olamayacak." ifadelerini kullandı.
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