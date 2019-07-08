Diagne 15 milyon!
Galatasaray'da Diagne krizi sürüyor. Son olarak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın telefondan görüntülü yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyayı salladı.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın telefondan görüntülü yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyayı salladı. Albayrak'ın konuştuğu kişinin kimliği belli olmazken, İngilizce sorulan "Diagne'nin fiyatı ne kadar?" sorusuna Türkçe olarak, "Diagne 15 milyon euro" yanıtını verdi.
SPONSORLUK BEKLENİYOR
sarı-Kırmızılılarda gelecek sezonun forma ve stat sponsoru hala belli değil. Taraftarlar sosyal medyada yönetime yönelik eleştirilerde bulunurken, muhalefetin de bu durumu göz önünde alarak kendi içinde toplantılar yaptığı kaydedildi. Yönetimin sponsor bulamaması, gelecek sezon için büyük bir krize neden olabilir.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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