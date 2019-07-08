2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın telefondan görüntülü yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyayı salladı. Albayrak'ın konuştuğu kişinin kimliği belli olmazken, İngilizce sorulan "Diagne'nin fiyatı ne kadar?" sorusuna Türkçe olarak, "Diagne 15 milyon euro" yanıtını verdi.

SPONSORLUK BEKLENİYOR

sarı-Kırmızılılarda gelecek sezonun forma ve stat sponsoru hala belli değil. Taraftarlar sosyal medyada yönetime yönelik eleştirilerde bulunurken, muhalefetin de bu durumu göz önünde alarak kendi içinde toplantılar yaptığı kaydedildi. Yönetimin sponsor bulamaması, gelecek sezon için büyük bir krize neden olabilir.