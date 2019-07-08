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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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15 milyon!

Diagne 15 milyon!

'da krizi sürüyor. Son olarak 2. Başkan 'ın telefondan görüntülü yaptığı görüşmesi sosyal medyayı salladı.

2. Başkan 'ın telefondan görüntülü yaptığı görüşmesi sosyal medyayı salladı. 'ın konuştuğu kişinin kimliği belli olmazken, İngilizce sorulan "'nin fiyatı ne kadar?" sorusuna Türkçe olarak, "Diagne 15 milyon euro" yanıtını verdi.

SPONSORLUK BEKLENİYOR
sarı-Kırmızılılarda gelecek sezonun forma ve stat sponsoru hala belli değil. Taraftarlar sosyal medyada yönetime yönelik eleştirilerde bulunurken, muhalefetin de bu durumu göz önünde alarak kendi içinde toplantılar yaptığı kaydedildi. Yönetimin sponsor bulamaması, gelecek sezon için büyük bir krize neden olabilir.

  1. 8.7.2019
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