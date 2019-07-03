Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.
İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretti.
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