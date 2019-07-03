Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!

'da 'ün yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!

ile sözleşmesi sona eren , İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladı.

'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen , Serie A ekibi Genoa'ya oldu.

İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 75 maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretti.

  1. 03.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN