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26 Haziran 2019, Çarşamba
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’dan 'a yeşil ışık

Chicharito’dan Galatasaray'a yeşil ışık

Aslan’ın listesindeki , “Menajerim kulüp arıyor. Uygun bir teklif gelirse gideceğim” diye konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu açıklama üzerine, “Come to ” yorumlarına başladı.

Meksika 'nda 51 golle en skoreri olan, kariyerinde Leverkusen, Real Madrid ve M. United gibi devler bulunan 'nun yolu 'a düşebilir... Gerçek ismi Javier Hernandez Balcazar olan ve 'Küçük Bezelye' anlamına gelen lakabıyla ünlenen Chicharito, Ada basınına konuştu. 31 yaşındaki santrfor, West Ham'dan ayrılmak istediğini dile getirdi. 2020'de bitecek kontratını hemen sonlandırmayı hedefleyen yıldız santrfor, "Menajerim bana yeni kulüp arıyor" dedi.

MUTLU OLMALIYIM
West Ham'da mutsuz olduğunu açıkça söyleyen Chicharito, "Eğer mutlu olabileceğim bir kulüp bulamazsam West Ham'da kalacağım. West Ham ile bir yıllık daha sözleşmem var; ancak kulübümle anlaşırsam gitmek daha kolay olur" ifadelerini kullandı. Önünde bazı opsiyonlar olduğunu ifade eden Chicha, kısa süre içinde geleceğinin belli olacağını kaydetti. Geçen sezon 'de 25 maça çıkan Meksikalı santrfor; 7 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı.

FENOMEN OLACAK
Chicharito da gibi youtube'a merak saldı. Meksikalı yıldız, ünlü video izleme sitesinde ilk yayınını yaptı. Chicha'nın kanalının adının 'Çıplak insanlar' olduğu ve özel hayatından daha fazla detay vereceği belirtildi.

ALBAYRAK'TAN DOĞDU
2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılmış ve " görüşmesini yarıda bırakıp geldim. Meksikalılar beni bekliyor" ifadelerini kullanmıştı
  1. 26.6.2019
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