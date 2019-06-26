Chicharito’dan Galatasaray'a yeşil ışık
Aslan’ın listesindeki Chicharito, “Menajerim kulüp arıyor. Uygun bir teklif gelirse gideceğim” diye konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu açıklama üzerine, “Come to Galatasaray” yorumlarına başladı.
MUTLU OLMALIYIM
West Ham'da mutsuz olduğunu açıkça söyleyen Chicharito, "Eğer mutlu olabileceğim bir kulüp bulamazsam West Ham'da kalacağım. West Ham ile bir yıllık daha sözleşmem var; ancak kulübümle anlaşırsam gitmek daha kolay olur" ifadelerini kullandı. Önünde bazı opsiyonlar olduğunu ifade eden Chicha, kısa süre içinde geleceğinin belli olacağını kaydetti. Geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan Meksikalı santrfor; 7 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı.
FENOMEN OLACAK
Chicharito da Ryan Babel gibi youtube'a merak saldı. Meksikalı yıldız, ünlü video izleme sitesinde ilk yayınını yaptı. Chicha'nın kanalının adının 'Çıplak insanlar' olduğu ve özel hayatından daha fazla detay vereceği belirtildi.
ALBAYRAK'TAN DOĞDU
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılmış ve "Transfer görüşmesini yarıda bırakıp geldim. Meksikalılar beni bekliyor" ifadelerini kullanmıştı
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Chicharito’dan Galatasaray'a yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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