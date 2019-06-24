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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Müfit Erkasap 'ın gündemini anlattı

Müfit Erkasap Galatasaray'ın transfer gündemini anlattı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'da taraftarlar transferlerin durumunu merak ederken, sarı-kırmızılı takımda bir dönem görev almış bir isim olan Müfit Erkasap, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'da bir dönem 'in de teknik ekibinde yer alan Müfit Erkasap, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, taraftarların en çok merak ettiği iki isim olan Vincent Aboubakar ve Ever Banega ile ilgili Radyospor'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor. Diagne'nin satışı konusunda bir bilgim yok ama onun satılması bir olasılık."

"BANEGA'YLA İLGİLİ ÇALIŞMA VAR"

Erkasap, 'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli futbolcu Banega ile ilgili ise şunları söyledi:

"Banega hakkında bir çalışma var. Bir futbolcu ne kadar büyük futbolcu olursa olsun gideceği yere bakışı çok önemlidir. Kültür, basın, taraftarlar, sosyal yaşantısı gibi birçok faktör onun performansı etkiler. Banega, Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyunculardan biri. Teknik direktöre uygun bir yapının oluşması lazım."

  1. 24.06.2019
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