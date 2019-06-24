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Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri
2018 - 2019 sezonuyla birlikte kendini as takım oyuncuları arasında gören Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla fark yarattı ve Ocak 2019 devre arası transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu. Asıl bomba ise yaz transfer döneminin açılmasıyla patlattı. İşte Ozan'ın yeni takımına dair açıklama ve transfer bedeline dair detaylar:
24 Haziran 2019 Pazartesi 15:50
Güncelleme: 24.06.2019 15:58
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A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın transferi hakkında sıcak saatler yaşanıyor...
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Gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Piyango niteliği taşıyan bu transferin bitmesinin an meselesi...
Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Ozan Kabak için harekete geçildi.
"BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ"
Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.