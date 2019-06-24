Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri

2018 - 2019 sezonuyla birlikte kendini as takım oyuncuları arasında gören Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla fark yarattı ve Ocak 2019 devre arası transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu. Asıl bomba ise yaz transfer döneminin açılmasıyla patlattı. İşte Ozan'ın yeni takımına dair açıklama ve transfer bedeline dair detaylar: