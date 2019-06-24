HaberlerGaleriVe transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri
Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri
Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Takımlar kadrolarına uygun olmayan isimleri gönderirken yeni takviyeler için de kollar sıvandı. İşte son dakika transfer haberleri...
24 Haziran 2019 Pazartesi 10:29
Güncelleme: 24.06.2019 10:31
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Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem UEFA.
Sarı lacivertliler UEFA'dan gelecek karara göre, stratejisini belirleyecek ve transferlerini de bu doğrultuda açıklayacak.
Maaş dengesini de makul seviyelere indirme peşinde olan sarı lacivertlilerde diğer bir gündem maddesi ayrılıklar...
Birçok oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre ayrılıklar büyük ölçüde netleşti.