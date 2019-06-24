Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Takımlar kadrolarına uygun olmayan isimleri gönderirken yeni takviyeler için de kollar sıvandı. İşte son dakika transfer haberleri...