Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Takımlar kadrolarına uygun olmayan isimleri gönderirken yeni takviyeler için de kollar sıvandı. İşte son dakika transfer haberleri...

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:29 Güncelleme: 24.06.2019 10:31
Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem UEFA.

Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Sarı lacivertliler UEFA'dan gelecek karara göre, stratejisini belirleyecek ve transferlerini de bu doğrultuda açıklayacak.

Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Maaş dengesini de makul seviyelere indirme peşinde olan sarı lacivertlilerde diğer bir gündem maddesi ayrılıklar...

Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri

Birçok oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre ayrılıklar büyük ölçüde netleşti.

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