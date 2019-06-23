Fenerbahçe'de bir dönem bitiyor! 18 transfer arka arkaya... Son dakika haberleri

EMRAH BAŞSAN

Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Gazişehir Gaziantepspor, küme düşen Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı transfer listesine aldı. Emrah için Göztepe de resmen devrede. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.