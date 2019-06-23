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Fenerbahçe'de bir dönem bitiyor! 18 transfer arka arkaya... Son dakika haberleri
Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasıyla transfer bombaları da arla arkaya patlamaya başladı. Bu kapsamda kulüpler takımlarına uygun isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken ekiplerine uzun yıllar hizmet veren isimlerin de transferle ayrılacak olmasıyla bir dönem de kapanmış olacak.
23 Haziran 2019 Pazar 17:12
Güncelleme: 23.06.2019 17:19
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İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek isimler ve tam 18 transfer bombasının detayları:
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ADIS JAHOVIC
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde Göztepe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Jahovic, 1.5 yılın ardından Konyaspor'a veda etmeye hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Jahovic ile anlaştık. 1-2 güne transferi tamamlayacağımızı düşünüyorum" dedi.
AHMET ÇALIK
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın gönderilme kararı çıktı. Göztepe, Ahmet Çalık için kiralama formülüyle teklifini yineleyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, bu konuda kolaylık isteyecek.
25 yaşındaki futbolcuya G.Birliği, Sivas, Denizlispor, Ankaragücü ve Rize de talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 987 dakika sahada kaldı
EMRAH BAŞSAN
Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Gazişehir Gaziantepspor, küme düşen Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı transfer listesine aldı. Emrah için Göztepe de resmen devrede. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.