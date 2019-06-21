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21 Haziran 2019, Cuma
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Ayala ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor Ayala ile anlaşmaya vardı

'yi Avrupa Ligi’nde temsil edecek Evkur , Fofana’nın ardından ikinci resmi transferini Arjantinli Victor Ayala’yı renklerine bağlayarak gerçekleştirmek üzere.

Evkur 'un komitesi üyesi 'ın Arjantin'de görüşüp anlaşmaya vardığı 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 1 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi.

Kulübü Gimnasia sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ayala'nın 1 Temmuz itibariyle de sarı-kırmızılı kulübün kampına katılması bekleniyor.
'ın sarı-kırmızılı yönetime sunduğu transfer listesinin de en başında yer aldığı öğrenilen Ayala'nın merkez orta saha pozisyonunda oynadığı ve her iki ayağını da etkili kullandığı bildirildi.

Geçen sezon 16 resmi müsabakaya çıkan tecrübeli futbolcu sezonu 1 asistle tamamladı.

BARBOSA ARJANTİN'DE KALMAK İSTEDİ

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'un renklerine bağlamak için görüşme halinde olduğu bir diğer isim olan Alexander Barbosa'nın transferinde bu futbolcunun Arjantin'de kalmak istemesi nedeniyle sorun çıktığı öğrenildi. Burak Çakır'ın görüşüp kulübüyle anlaştığı Barbosa'nın son anda Arjantin'de kalmak istediğini söylemesi üzerine görüşmelerin sonlandırıldığı gelen haberler arasında.

  1. 21.06.2019
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