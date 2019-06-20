Yeni Malatyaspor Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, Konyaspor'un yıldız ismi Moryke Fofana'yı renklerine bağladı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek'in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Resmi imzanın ardından konuşan Fildişili futbolcu, "Yeni bir serüvene hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor hedeflerime uygun bir kulüp. Teklif geldikten sonra oturduk ve de anlaştık. Umarım burada iyi izler bırakırım" diye konuştu.
Fofana'yı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu Atiker Konyaspor formasıyla geçen sezon 34 resmi karşılaşamaya çıkarken, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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