Yeni Malatyaspor Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Evkur , geride kalan sezon 'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren , Konyaspor'un yıldız ismi 'yı renklerine bağladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek'in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Resmi imzanın ardından konuşan Fildişili futbolcu, "Yeni bir serüvene hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor hedeflerime uygun bir kulüp. Teklif geldikten sonra oturduk ve de anlaştık. Umarım burada iyi izler bırakırım" diye konuştu.

Fofana'yı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu formasıyla geçen sezon 34 resmi karşılaşamaya çıkarken, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

  1. 20.06.2019
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