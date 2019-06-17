Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!
Diagne'yi göndermek isteyen ve yerine Ada'dan dünya yıldızı golcüyü getirmek için Abdurrahim Albayrak'ı görevlendiren Galatasaray'da Belhanda'ya gelen tekliflerin ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız orta saha ile prensipte anlaştı.
Uzun süredir Hatem Ben Arfa'yı transfer etmek isteyen ancak şartların oluşmaması nedeniyle oyuncuyu kadrosuna katamayan Galatasaray bu kez amacına ulaşacak gibi görünüyor. Arap takımlarından Belhanda'ya gelen cazip tekliflerin ardından harekete geçen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in de onay vermesiyle Ben Arfa ile söz kesti. Bu transfer ile hem orta saha güçlenecek hem de 32 yaşındaki futbolcuyu çok isteyen Fenerbahçe'ye bir gol daha atılacak.
DEVLER LİGİ CEZBETTİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kalan Ben Arfa'nın sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinin sebebinin Şampiyonlar Ligi olduğu ifade edildi. Rennes ile sözleşmesinin sonuna gelen ve artık Cimbom'a imza atması beklenilen yıldız oyuncu, haricinde Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve Paris Saint Germain'de forma giydi. Rennes formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Fransız 10 numara, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
SOSYAL MEDYA SAVAŞI
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Ben Arfa çekişmesi sosyal medyada da kendisini gösterdi. F.Bahçeli bir taraftar Fransız yıldızın fotoğrafına 'Come to Fenerbahçe' diye yazdı. Ben Arfa'nın yakın arkadaşlarından biri ise "İnşallah Galatasaray'a gidecek' diye yanıt verdi.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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