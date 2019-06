Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Uzun süredir Hatem Ben Arfa'yı transfer etmek isteyen ancak şartların oluşmaması nedeniyle oyuncuyu kadrosuna katamayan Galatasaray bu kez amacına ulaşacak gibi görünüyor. Arap takımlarından Belhanda'ya gelen cazip tekliflerin ardından harekete geçen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in de onay vermesiyle Ben Arfa ile söz kesti. Bu transfer ile hem orta saha güçlenecek hem de 32 yaşındaki futbolcuyu çok isteyen Fenerbahçe'ye bir gol daha atılacak.



DEVLER LİGİ CEZBETTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kalan Ben Arfa'nın sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinin sebebinin Şampiyonlar Ligi olduğu ifade edildi. Rennes ile sözleşmesinin sonuna gelen ve artık Cimbom'a imza atması beklenilen yıldız oyuncu, haricinde Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve Paris Saint Germain'de forma giydi. Rennes formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Fransız 10 numara, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



SOSYAL MEDYA SAVAŞI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Ben Arfa çekişmesi sosyal medyada da kendisini gösterdi. F.Bahçeli bir taraftar Fransız yıldızın fotoğrafına 'Come to Fenerbahçe' diye yazdı. Ben Arfa'nın yakın arkadaşlarından biri ise "İnşallah Galatasaray'a gidecek' diye yanıt verdi.