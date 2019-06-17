Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü! son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

'dan 'ye Ben Arfa golü!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü!

Diagne'yi göndermek isteyen ve yerine Ada'dan dünya yıldızı golcüyü getirmek için Abdurrahim Albayrak'ı görevlendiren 'da 'ya gelen tekliflerin ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, 'nin de talip olduğu yıldız orta saha ile prensipte anlaştı.

Uzun süredir Hatem Ben Arfa'yı etmek isteyen ancak şartların oluşmaması nedeniyle oyuncuyu kadrosuna katamayan bu kez amacına ulaşacak gibi görünüyor. Arap takımlarından 'ya gelen cazip tekliflerin ardından harekete geçen yönetim, teknik direktör 'in de onay vermesiyle Ben Arfa ile söz kesti. Bu transfer ile hem orta saha güçlenecek hem de 32 yaşındaki futbolcuyu çok isteyen 'ye bir gol daha atılacak.

DEVLER LİGİ CEZBETTİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kalan Ben Arfa'nın sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinin sebebinin Şampiyonlar Ligi olduğu ifade edildi. Rennes ile sözleşmesinin sonuna gelen ve artık Cimbom'a imza atması beklenilen yıldız oyuncu, haricinde Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, , , Nice ve 'de forma giydi. Rennes formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Fransız 10 numara, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

SOSYAL MEDYA SAVAŞI
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Ben Arfa çekişmesi sosyal medyada da kendisini gösterdi. F.Bahçeli bir taraftar Fransız yıldızın fotoğrafına 'Come to Fenerbahçe' diye yazdı. Ben Arfa'nın yakın arkadaşlarından biri ise "İnşallah Galatasaray'a gidecek' diye yanıt verdi.

  1. 17.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ben Arfa golü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN