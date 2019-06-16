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16 Haziran 2019, Pazar
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Bizim derdimiz değil

Bizim derdimiz seçim değil

Olağanüstü kongre çağrılarına ’dan yanıt veren Cengiz, “Biz ‘ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız’ diye düşünüyoruz. Taraftarların alnını asla yere değdirmeyeceğiz” dedi.

'de bir kez daha zafere ulaşan 'ın 22. şampiyonluk kutlamaları yurt dışına taşındı. Kupa 'nın Mannheim kentine giderken gurbetçilerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan , basın mensuplarına başta gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, olaylı kongrenin ardından seçim yapmayı hiç düşünmediklerini söyledi.

MUHALEFETE GÖNDERME
İdari yönden ibra edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Biz o günden bu güne, 'ibra' denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile olsa ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

ONUR SAVAŞI VERİYORUZ
Muhalif isimlerin tedbir davasına yaptığı fer-i müdahale talebi hakkındaki soruya ise Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimimizin bu işle özel olarak uğraştığı yok. Biz ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız, nasıl Galatasaray'ın alnını yere değdirmeden onurla yürütürüz onun savaşı ve uğraşı içindeyiz. Bu taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz" cevabını verdi.

Almanya'daki kutlamalara Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra başkan yardımcısı Yusuf Günay, yöneticiler Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi ve takımın yıldızlarından ve Yunus Akgün katıldı.

Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda Cimbom'un yıldız ismi Ryan Donk taraftarlara 'üçlü' çektirdi. Fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

KAP SONUÇLARINI BEKLESİNLER
çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Cengiz, "Her şey hayırlı olacak. Transfer sezonu açıldı. Biz KAP'ta açıklamalarımızı yaptıkça sevgili taraftarlarımız sonuçları görecek. Taraftar camiasına güvenmeye devam etsin. Biz onlara temsil ediyoruz. En doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

AVRUPA G.SARAYLILAR BİRLİĞİ KURULACAK
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların önemine değinen başkan Mustafa Cengiz, "Her maçta yanımızda yer aldılar. Biz desteklerini her zaman yanımızda hissettik ve onların Galatasaray'a olan tutkuları bize her zaman güç verdi" dedi. Avrupa Galatasaraylılar Birliği'ni kurmak yolunda adım atacaklarını belirten Cengiz, gurbetçilerden bu yönde yoğun bir talep aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

  1. 16.6.2019
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